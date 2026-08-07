El Banc de Sang marca "récord" con 67 campañas de donación de sangre y plasma en fiestas de verano

Cartel de la campaña - BST

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits ha alcanzado un "récord" de 67 campañas de donación de sangre y plasma organizadas en fiestas mayores este verano de poblaciones de Catalunya, logrando 25 más que el año pasado, ha informado en un comunicado este viernes.

La iniciativa nació hace 21 años en Mollet del Vallès (Barcelona) y se ha "consolidado" en muchos municipios: este verano serán un 62 las poblaciones que añaden una campaña de donación a su programa de fiesta mayor, en ocasiones en campañas que se alargan más de un día.

Durante los días de fiesta, estos municipios incluyen una donación de sangre --a veces también de plasma-- en alguno de sus locales "emblemáticos" o en campañas móviles y autobuses, puntos accesibles y señalizados, para atraer al máximo número de ciudadanos.

El Banc de Sang se planteaba como objetivo de verano superar las 40.000 donaciones durante los meses de julio y agosto para cubrir la necesidad de sangre en los hospitales ya que recuerda que, a pesar de las vacaciones, "se mantiene como el resto del año".

Durante este julio se registraron 18.479 donaciones de sangre, una cifra "por debajo" del objetivo inicial de las 23.000 donaciones por mes.