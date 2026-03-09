El Banco de España y la UB firman un convenio para colaborar en materia de educación financiera

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia - BANCO DE ESPAÑA - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, han firmado un convenio marco que impulsará la colaboración de las dos instituciones en materia de educación financiera, informa el Banco de España en un comunicado este lunes.

El acuerdo prevé realizar iniciativas para integrar la educación financiera en la actividad docente de la UB, orientada a múltiples colectivos.

También está previsto realizar acciones de formación de formadores dirigidas a capacitar a personal docente en los contenidos, enfoques pedagógicos y metodologías más avanzadas en educación financiera.

Escrivá ha señalado que este acuerdo permite impulsar la estrategia de educación financiera en Catalunya "a través de un socio universitario de primer nivel".

Guàrdia ha añadido que el Banco de España "es el aliado ideal para poner todo el conocimiento de la UB al servicio de la educación financiera".