Banco de Luxemburgo dice que el comprador del yate del ex de Sánchez Vicario es "un testaferro"

Un ciudadano anónimo sostiene que actuó "de buena fe" y que sufre un perjuicio económico

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante legal del Banco de Luxemburgo ha asegurado que el particular que dice ser el legítimo propietario del barco embargado judicialmente al exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, "es o sería un testaferro" de éste.

Así lo ha manifestado en una vista celebrada este martes a instancias del nuevo propietario en el Juzgado de lo Penal 25 de Barcelona, en la que tanto él como la Fiscalía han pedido que se mantenga la medida cautelar, mientras que el particular ha solicitado que se levante el embargo que pesa sobre el yate.

El juzgado ordenó el embargo del yate para garantizar el pago de una indemnización conjunta de 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo tras condenar a la extenista y a su exmarido por un delito de alzamiento de bienes por ocultar su patrimonio para no resarcir una deuda de 7,5 millones de euros con la citada entidad bancaria.

Además de la responsabilidad civil, Arantxa Sánchez Vicario fue condenada a 2 años de prisión --que no cumplirá a condición de no reincidir--, mientras que a su exmarido se le impusieron 3 años y 3 meses de cárcel.

El abogado del nuevo propietario ha alegado "ajenidad al procedimiento judicial" contra Sánchez Vicario y Santacana y ha subrayado que en el mismo no se hizo constar mención alguna a la transferencia del barco.

"Llama poderosamente la atención que se haya instado el embargo de un bien inmueble presumiendo que existe una mala fe", ha dicho el letrado, que ha subrayado que su cliente actuó de buena fe y ha resultado perjudicado económicamente por el embargo.

Ha señalado que el yate no puede salir del puerto de Roses (Girona), donde está atracado, que el propietario no puede acceder a su interior, aunque tiene pertenencias dentro, y ha instado a la Fiscalía y al Banco de Luxemburgo a que, si quieren, interpongan una acción judicial contra él para que pueda acreditar "su nula vinculación con cualquier trama orientada a hacer desaparecer el patrimonio de un tercero".

LA VENTA

El particular, que ha declarado como interesado, ha explicado que hace 3 años un intermediario le ofreció un barco que no funcionaba pero que no necesitaba una reparación "tan grande", con la condición de que tenía que comprar una sociedad en Miami para formalizar la adquisición del yate.

Sostiene que tras asesorarse legalmente, se trasladó a Estados Unidos, donde se reunió con el propietario de la sociedad y firmó la documentación: "Fue todo oficial".

Fue cuando llegó a España cuando supo que el Barco estaba en el puerto de Roses, donde lo primero que le dijeron es que había una deuda de amarre y que, ese mismo día, llegó el mecánico y le comunicó que también se le debía dinero.

Ha lamentado que, además del amarre de casi 3.000 euros, de motores, gasóil, reparaciones y seguros, tuvo que hacer frente a estas deudas, llegando a invertir "un dineral" en el barco.

Cuando el barco estaba arreglado, y cuando estaba a punto de ponerlo en alquiler para recuperar parte del dinero invertido, la Guardia Civil se presentó en el puerto y lo precintó por orden judicial

Desde entonces ni él ni los mecánicos pueden acceder a la embarcación: "¡Se va a hundir! Si no tiene mantenimiento se hunde. Después de todo el dineral que se ha invertido aquí".

Por último, el particular ha negado cualquier vinculación con Santacana o alguna de las personas que formaron parte del procedimiento judicial: "No tengo nada que ver, no los conozco, he visto la prensa como todo el mundo, yo solo conocía a la persona que me vendió la sociedad allí en Miami".

"EL PRECIO ES FALSO"

El representante legal del Banco de Luxemburgo se ha referido a la declaración del particular como "una tomadura de pelo" y ha dicho que debe ser un testaferro como tantos otros que han formado parte de este procedimiento, en sus palabras textuales.

Ha refutado la versión de que el precio de venta se marcó teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba el barco, un hecho que no se hizo constar en los escritos previos que su abogado presentó.

Ha asegurado que resulta verdaderamente sorprendente que compara un barco de semejante envergadura --33 metros de eslora-- en Miami sin saber cómo estaba, cuando lo normal es hacer una revisión exhaustiva y previa, una argumentación "contraria a los postulados más elementales de la lógica humana".

Ha añadido que es "absolutamente alarmante" que lo comprara por 50.000 euros o dólares --no se especifica la divisa en el contrato--, cuando el barco se estaba vendiendo por 2.400.000 euros, lo que supondría un 5% de su valor real.

"El precio es falso", ha señalado, por lo que entiende que se trata de un contrato fiduciario sin causa y nulo de pleno derecho que se hizo entre sociedades turbias, en sus palabras, vinculadas a Santacana.

"ES MOROSO"

El letrado del Banco de Luxemburgo ha añadido que el supuesto propietario "es moroso", que tiene medio piso en Barcelona con una o dos hipotecas y sobre el que pesa un embargo de la Agencia Tributaria por más de 300.000 euros.

Por todo ello, ha afirmado que "no se cree nadie" que en la misma época que le embargaron el piso tuviese la capacidad económica para comprar y mantener un barco, que tampoco consta a su nombre, sino al de una sociedad, y ha recordado que Santacana se mueve en entornos fiduciarios con testaferros.

"Que la mala fe no se puede presumir, en eso estoy de acuerdo", ha reconocido, pero ha añadido que aquí se hace referencia a un delincuente condenado pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo por alzamiento de bienes y que presumía ante los empleados del Banco de Luxemburgo en ser especialista en descapitalización, en sus palabras textuales.

Por todo esto, sostiene que este comprador no es más que "otra pieza en el tablero de ajedrez" de Santacana que habría intentado ocultar el yate poniéndolo en manos de otra sociedad.

En caso de que se acuerde levantar la medida cautelar, el letrado ha advertido de que el nuevo propietario se llevará el yate fuera de la Unión Europea, como él mismo ha asegurado tener que hacer por tener bandera jamaicana, por lo que "si se accede a la solicitud, la tutela judicial no es que pueda se ilusoria, sino que se convertirá en auténticamente ilusoria".

"MANIOBRA PATRIMONIAL EVASIVA"

Por su parte, el abogado de Arantxa Sánchez Vicario, Borja Vives Iborra, que ha estado presente en la vista como público, ha recordado que ella continúa pleiteando en Miami para reclamar parte de su patrimonio que entiende que ha sido "apropiado indebidamente o distraído" por Santacana y que es de su interés que se pueda pagar la responsabilidad civil.

"Si dicho embargo no se lleva a cabo y por lo tanto no se puede pagar parte del crédito del Banco de Luxemburgo estaremos ante otra maniobra patrimonial evasiva que perjudica al Banco de Luxemburgo y por supuesto a Arantxa Sánchez Vicario, dado que el yate le pertenecía", ha explicado.

Tras la vista, ha reiterado que debe mantenerse el embargo acordado y ha añadido que, según los indicios expuestos por el letrado del Banco de Luxemburgo, se trata de una suerte de compraventa "en las antípodas de los cánones de transparencia y rigor jurídico que se supone que deben tener".