Banco Sabadell celebrará el fracaso de la OPA con una fiesta para sus empleados en el Sant Jordi

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell prevé celebrar el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA con una fiesta para sus empleados en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 15 de noviembre, han explicado fuentes del banco a Europa Press y ha adelantado 'El Confidencial' este martes.

Las mismas fuentes han explicado que el evento empezará a mediodía y que se trata de un "encuentro lúdico" para, textualmente, reconocer el esfuerzo y la implicación que han tenido los empleados todo este tiempo, y que no será una fiesta desaforada.

Los trabajadores de Banco Sabadell y el equipo directivo ya celebraron con evidentes signos de alegría el fracaso de la OPA tras conocerse el resultado el pasado 16 de octubre.

BBVA logró una aceptación del 25,47% de las acciones con derecho a voto, por debajo del 50% que suponía el éxito de la operación y del 30% que le permitía lanzar una segunda OPA.

El resultado fue una sorpresa para los dirigentes del Sabadell, ya que el presidente del banco, Josep Oliu, admitió el pasado 21 de octubre que en los últimos tres días antes del fin del plazo estaban "convencidos de que habría segunda OPA".