Archivo - Primera oficina de Banco Sabadell en Reus (Tarragona), en 1976 - BANCO SABADELL - Archivo

TARRAGONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha conmemorado el 50 aniversario de la apertura de su primera oficina en la provincia de Tarragona, ubicada en Reus, informa en un comunicado este miércoles.

El acto se celebró el pasado lunes y el banco ha explicado que esta primera oficina fue el inicio de la expansión de la entidad en la provincia, ya que, un año más tarde, abrió su primera oficina en Tarragona y, posteriormente, en Valls, El Vendrell, Tortosa, Amposta, Cambrils y Salou.

El director general de negocio España de la entidad, Carlos Ventura, ha celebrado que la entidad cuenta con "más de 135.000 clientes" en la provincia.

El director general adjunto, Xavier Comerma, ha añadido que estos 50 años les han aportado "un conocimiento profundo" de la economía de la provincia y de los sectores que impulsan su actividad.

Banco Sabadell cuenta actualmente con 21 oficinas en la provincia, que dan trabajo a 160 profesionales y gestionan un volumen de negocio superior a 5.100 millones de euros.