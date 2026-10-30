Banco Sabadell crea un consejo consultivo en Catalunya

Imagen de la primera reunión del consejo consultivo de Banco Sabadell en Catalunya - BANCO SABADELL

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Sabadell ha creado un consejo consultivo en la territorial de Catalunya, que estará presidido por el director general adjunto de la entidad y director territorial de Catalunya, Xavier Comerma, informa en un comunicado este viernes.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de Relaciones Institucionales y Seguridad Corporativa del Sabadell, Benito Reales, por su parte, ejercerá como secretario, y los miembros del consejo incluyen al presidente ejecutivo de Seidor, Josep Benito; el presidente de la Fundación para la Industria y de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, Jordi Casas, y el presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés.

También forman parte la ceo de Savill Barcelona, Anna Gener; la presidenta de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans; el ceo de Top Cable, Jordi Parera; el ceo del grupo Vall Companya, Josep Pedrós; el ceo de Cartonajes Petit, Carlos Petit; el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, y el presidente de MatHolding y de Fira de Barcelona, Pau Relat.

La entidad ha explicado que, a través de esta iniciativa, busca reforzar su apuesta por "mantenerse cerca de las empresas y del tejido productivo", y permitirá incorporar a este diálogo la visión de profesionales y directivos de la economía catalana.

En la primera reunión del consejo también han estado presentes el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero director general y director de negocios en España, Carlos Ventura.