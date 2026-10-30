Banco Sabadell crea un consejo consultivo en Catalunya

Imagen de la primera reunión del consejo consultivo de Banco Sabadell en Catalunya
Imagen de la primera reunión del consejo consultivo de Banco Sabadell en Catalunya - BANCO SABADELL
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 17:30
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BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Sabadell ha creado un consejo consultivo en la territorial de Catalunya, que estará presidido por el director general adjunto de la entidad y director territorial de Catalunya, Xavier Comerma, informa en un comunicado este viernes.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de Relaciones Institucionales y Seguridad Corporativa del Sabadell, Benito Reales, por su parte, ejercerá como secretario, y los miembros del consejo incluyen al presidente ejecutivo de Seidor, Josep Benito; el presidente de la Fundación para la Industria y de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, Jordi Casas, y el presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés.

También forman parte la ceo de Savill Barcelona, Anna Gener; la presidenta de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans; el ceo de Top Cable, Jordi Parera; el ceo del grupo Vall Companya, Josep Pedrós; el ceo de Cartonajes Petit, Carlos Petit; el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, y el presidente de MatHolding y de Fira de Barcelona, Pau Relat.

La entidad ha explicado que, a través de esta iniciativa, busca reforzar su apuesta por "mantenerse cerca de las empresas y del tejido productivo", y permitirá incorporar a este diálogo la visión de profesionales y directivos de la economía catalana.

En la primera reunión del consejo también han estado presentes el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero director general y director de negocios en España, Carlos Ventura.

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