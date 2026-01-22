Banco Sabadell inaugura un 'hub' dedicado a las startups en Barcelona

Oficina dedicada a startups de Banco Sabadell en Barcelona. - BANCO SABADELL

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha inaugurado un nuevo 'hub' dedicado al ecosistema emprendedor en Barcelona, que dará servicio a startups y scaleups, informa en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que la nueva oficina dará servicio financiero a más de 1.800 startups que son clientes del banco, y que la previsión es que a finales de año se alcancen los 2.000 clientes.

En este espacio se ofrecerá "servicio financiero 360 grados", incluyendo financiación bancaria e inversión en equity a través de BStartup10.

Cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados y una veintena de profesionales "altamente especializados", y se suma al que la entidad abrió en Madrid a finales de 2024.

El director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, Carlos Ventura, ha explicado que de esta manera consolidan el compromiso del banco "con las startups y scale ups".