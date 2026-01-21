Banco Sabadell incorpora los códigos NaviLens para discapacitados visuales en sus oficinas

Oficina de Banco Sabadell en Barcelona. - BANCO SABADELL

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha empezado a introducir el sistema de códigos NaviLens en sus oficinas y cajeros automáticos para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, informa en un comunicado este miércoles.

Esta tecnología "ofrece un amplio abanico de herramientas para que las personas puedan moverse con mayor facilidad" dentro de las oficinas de la entidad.

El subdirector general y director de Organización y Productividad Comercial de Banco Sabadell, Robert Durán, ha explicado que la implementación de esta tecnología posiciona a Banco Sabadell "como pionero en ofrecer un servicio con el que promovemos el acceso universal a los servicios financieros".

A diferencia de un QR, estos códigos de colores permiten la detección sin enfoque y a larga distancia, y la app detecta al usuario en movimiento y con gran ángulo, pudiéndose escanear con hasta 20 metros de distancia.

Este sistema provee información accesible en tiempo real incluyendo audio descripciones, vídeo en lengua de signos y pictogramas, eliminando las barreras del lenguaje y orientando a personas con distintas discapacidades sensoriales en espacios públicos y privados.