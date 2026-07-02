Banco Sabadell lanza la 9 edición de BStartup Health

Momento del Demo Day - BANCO SABADELL

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha lanzado la 9 edición del programa de inversión dirigido a startups del ámbito de la salud BStartup Health, informa en un comunicado este jueves.

La iniciativa suma 21 inversores del sector y tiene el objetivo de identificar los mejores proyectos en fases pre-seed y seed para impulsar la validación de la tecnología, la investigación y el modelo de negocio, y facilitar su avance hacia etapas posteriores de desarrollo.

La convocatoria va dirigida a compañías españolas con visión internacional y de crecimiento, con una propuesta de valor diferencial y que desarrollen soluciones innovadoras en ámbitos de la salud como dispositivos médicos, diagnóstico, terapias, fármacos o e-Health, y que tengan un proyecto en fase 'pre-seed', 'seed' y 'early-stage'.

El programa seleccionará un mínimo de 3 proyectos que recibirán 200.000 euros a cambio de un pequeño porcentaje del capital de la empresa, y los 20 mejores proyectos tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos presencialmente y recibir el 'feedback' de analistas de fondos de inversión en salud.

Paralelamente, BStartup Health ha celebrado una nueva edición de su Demo Day en el que se han presentado las startups recientemente incorporadas al portfolio: Miramoon Pharma, Emily AI, Time is Brain, Nanobots, Oniria y Digital Anatomics.