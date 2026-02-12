Banco Sabadell, "mejor banco del mundo en formación e información" a sus clientes por GFM

Momento de la entrega del premio. - BANCO SABADELL

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de Banco Sabadell para banca privada, Sabadell Urquijo, ha sido nombrada "mejor banco del mundo en formación e información" a sus clientes por 'Global Finance Magazine', informa la entidad en un comunicado este jueves.

El premio destaca el trabajo de la entidad para que sus clientes puedan adoptar sus decisiones de inversión con la mejor y más completa información a su disposición.

La publicación ha subrayado que "la formación de sus clientes se ha convertido en uno de los ejes centrales de la estrategia de negocio de la entidad", y ha destacado la organización de más de 160 eventos exclusivos.

También ha premiado "los elevados niveles de satisfacción" de los clientes con su banquero, que se recogen con un nivel de 9,30 puntos sobre 10 por el acompañamiento, formación e información que reciben sobre sus inversiones y la evolución de los mercados financieros.

La entidad ha sido premiada en los últimos meses con premios como cuatro galardones en los Global Private Banking Innovation Awards 2025 y el premio 'Outstanding Client Experience in Wealth Management' en los Global Private Banking Innovation Awards 2025.