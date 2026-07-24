Banco Sabadell reduce su capital en 14,97 millones tras amortizar acciones propias recompradas

Archivo - Fachada de la sede histórica del Banc Sabadell, en Sabadell, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha aprobado una reducción de su capital social de 14,97 millones de euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas en el marco del Programa de Recompra, informa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El banco ha detallado que ha amortizado 119,8 millones de acciones de 0,125 de valor nominal cada una, representativas aproximadamente del 2,45% del capital social de la entidad.

El capital social resultante ha quedado fijado en 596,06 millones de euros, representado por 4.768,5 millones de acciones de 0,125 euros de valor nominal.