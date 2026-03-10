Banco Sabadell renueva el patrocinio del Trofeo Conde de Godó de tenis para cuatro años más

Archivo - El tenista Casper Ruud celebra su victoria en el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó - BARCELONA OPEN BANC SABADELL - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha renovado su acuerdo con el Real Club de Tenis Barcelona-1899 para patrocinar el Trofeo Conde de Gofó de tenis durante tres años más, hasta 2028, con otro año prorrogable, informa en un comunicado este martes.

La entidad ha explicado que el torneo es "uno de los eventos de máxima relevancia deportiva" del país y pone de relieve cada año que representa una plataforma eficaz de proyección internacional de la ciudad de Barcelona.

La edición de 2026 se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, en la que ya hay confirmados jugadores de alto nivel, como Casper Ruud, Alex de Minaur, Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

El presidente del banco, Josep Oliu, ha mostrado su orgullo por renovar el acuerdo y ha recordado la iniciativa solidaria 'Aces Solidarios' que permite "convertir cada punto directo de saque en una oportunidad para apoyar a entidades sin ánimo de lucro".

El ceo del torneo y vicepresidente primero del club, Xavier Pujol, ha explicado que es "gran satisfacción seguir contando con el apoyo de Banc Sabadell", que ha definido como socio histórico que comparte la visión y los valores del trofeo.