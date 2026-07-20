Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
TARRAGONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha decretado bandera roja en 15 playas de la Costa Daurada (Tarragona) por tormenta eléctrica este lunes por la tarde.
El 112 además ha recibido "numerosas" llamadas por fuerte viento en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona, informa el cuerpo en un apunte en 'X'.
Por eso ha reclamado "mucha prudencia" en los desplazamientos en zonas urbanas.