Bandera roja en 15 playas de la Costa Daurada (Tarragona) por tormenta eléctrica

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento
Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 julio 2026 19:36
Seguir en

TARRAGONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha decretado bandera roja en 15 playas de la Costa Daurada (Tarragona) por tormenta eléctrica este lunes por la tarde.

El 112 además ha recibido "numerosas" llamadas por fuerte viento en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona, informa el cuerpo en un apunte en 'X'.

Por eso ha reclamado "mucha prudencia" en los desplazamientos en zonas urbanas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado