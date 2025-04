Barbie Ferreira protagoniza 'Un like de Bob Trevino': "Fue como una sesión de terapia para mí"

La cinta dirigida por Tracie Laymon abre este jueves el 9 BCN Film Fest

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Barbie Ferreira ha protagonizado la película 'Un like de Bob Trevino', de la directora Tracie Laymon, la comedia dramática que abre este jueves la programación del 9 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest: "Fue como una sesión de terapia para mí".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, en la que ha explicado que cuando recibió la propuesta decidió apostar por ella porque lo vio como una "oportunidad de jugar a un personaje fuera de lo que había hecho antes".

"También pensé que (la historia) era muy radical que no fuera demasiado estilizada, o demasiado sexual o demasiado llamativa. Es una historia muy fundamentada. Pensé que era una manera muy radical de contar historias en estos días", añade.

La historia, basada en hechos reales de la propia directora, explica cómo la joven Lily Trevino, que acaba de ser abandonada por su padre, decide seguir su rastro por Facebook y acaba encontrando el perfil de un hombre que tiene el mismo nombre que él, Bob Trevino, y se acaba generando una estrecha relación de amistad.

Ferreira explica que fue muy difícil para ella prepararse para este personaje: "Es tan cercano a mis traumas. Trajo ese niño interior en mí que no podía ser detenido y realmente solo salí con él".

"Fue difícil atravesar esas emociones, y esa tristeza y vergüenza de ser abandonado, que siempre estaban en las fronteras de este filme. Pensé que era genial, fue como una sesión de terapia para mí", afirma.

RELACIONES SOCIALES

Sobre la cinta, que se estrenará el 18 de julio en cines, asegura que, aunque aborda el dolor y el abuso, es esperanzandora, en sus palabras, y señala que, aunque una película sea oscura, "si hay un ápice de esperanza ya vale la pena".

Entre los temas que trata 'Un like de Bob Trevino' se encuentra el abordaje de la propia identidad, las relaciones familiares complicadas y el abandono y la idea de que "familia es a quien se elige" y no necesariamente con quien se nace.

"Lo que quiero que la gente sepa es que hay personas como Lily, que está increíblemente sola, de una manera no sexy ni glamurosa. No hay romantización. Hay gente que no tiene a nadie y pequeños actos de amabilidad pueden cambiar su mundo en un segundo", defiende.

Los dos protagonistas se conocen por redes sociales y, en esta línea, Ferreira ha querido destacar el papel que juegan estas aplicaciones en las relaciones sociales: "Un montón de mis amistades cercanas son de Tumblr o Instagram. Gente que comparte mis valores, que es creativa y extraña como yo. Creo que nunca vemos esas historias porque solo asumimos lo peor de la gente todo el tiempo".

'EUPHORIA'

Ferreira, que interpretaba el papel de Kat en 'Euphoria', dejó la serie tras finalizar la segunda temporada, y preguntada por ella --ya que se está rodando la tercera parte--, ha respondido que fue una experiencia increíble, donde pasó la mayor parte de la década de sus 20, y que lo sintió como "un patio de juegos".

Afirma que ha estado disfrutando de no tener un compromiso tan loco --dice textualmente-- como supone una serie para televisión y poder dedicarse a otros proyectos diferentes: "Ha sido agradable explorarme como actriz fuera de un drama adolescente. Ha sido genial".

De Rosalía, que forma parte del elenco de la tercera temporada, ha dicho que le encanta y que es "una gran fan de ella"; y, preguntada por proyectos futuros, Ferreira señala que ha participado en dos proyectos, 'Faces of Death' y 'Mylan Kicks'.