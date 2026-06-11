Barceló expone 35 grabados hechos en Barcelona en la galería Artur Ramon Art

El artista Miquel Barceló presenta la exposición 'Miquel Barceló. Gravats de Barcelona. 2010-2026', en Artur Ramon Art, a 11 de junio de 2026, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La galería Artur Ramon Art de Barcelona acoge desde este viernes la muestra 'Miquel Barceló. Gravats de Barcelona 2010-2026', que recoge 35 grabados realizados por el artista mallorquín en el taller de Joan Roma de la capital catalana.

En una rueda de prensa de este jueves, Barceló, que no exponía en una galería de la capital catalana desde 1990, ha explicado que para él todos los grabados hechos en una ciudad tienen un aire característico, aunque las temáticas y técnicas sean diversas: "Los grabados de París no se parecen nada a los de Barcelona".

La exposición, comisariada por Enrique Juncosa, muestra trabajos hechos con aguatinta, aguafuerte, xilografía, serigrafía, litografía, carborundo, collage y barniz, en ocasiones combinando varias técnicas en una misma obra.

Las obras expuestas recorren algunas de las temáticas habituales del artista, como las criaturas marinas, paisajes africanos, frutas, plantas, animales y figuras híbridas, así como una selección de xilografías dedicadas a los escritores Dylan Thomas, Ezra Pound, Vladimir Nabokov y José Lezama Lima.

Asimismo, la muestra incluye también tres libros de artista recientes, dos de los cuales producidos en el taller de Roma ('Sobre la apariencia de las cosas' y 'Dins la panxa del bou', ambos de 2026).

En total, la muestra expone aproximadamente la mitad de los grabados que Barceló ha realizado en dicho taller desde 2010, y el artista y el comisario están trabajando en una publicación que los recoja todos.

LA TÉCNICA DEL GRABADO

Barceló ha explicado que lo que le fascina del grabado es la imprecisión en la placa y su dimensión física, no tanto su reproducibilidad: "Si pudiese haría solo uno, porque la multiplicación es lo que menos me interesa".

En este sentido, la obra con más copias realizadas tiene 22, y el mallorquín apunta que seguramente esta "fisicidad" es lo que más gustaba a artistas como Miró y Tàpies.

Ha asegurado que es una práctica que le obliga a "repensar" la pintura y desmontarla color por color, y que es un buen ejercicio para analizar su propia obra; en cuanto a referentes, cita a Rembrandt, Goya, Picasso, Munch y Piranesi.

Asimismo, ha insistido que no es que no le guste la imagen digital, pero que del grabado le gusta la parte material: "El mundo digital produce melancolía, y la melancolía me produce una especie de parálisis".

PRÓXIMOS PROYECTOS

Preguntado por los proyectos que tiene entre manos, Barceló ha explicado que la intención, al menos a corto plazo, es volver a su tierra natal: "Pintar en Mallorca, mañana, si puedo", ha bromeado.

Después, está trabajando en una exposición de pintura y cerámica que pasará por París (Francia), Londres (Reino Unido) y Milán (Italia), y ha explicado que los 3 tapices que ha elaborado para la Catedral de Notre Dame de París ya están tejiéndose.

Sobre su propuesta para la fachada de la Gloria de la Sagrada Família, ha dicho que no hay novedades: "Yo no sé nada que no sepáis vosotros".