Barcelona abre en Horta una exposición sobre la aportación de Rubió i Tudurí a la ciudad

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palau del Marquès d'Alfarràs, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, estrena este jueves su exposición dedicada a Nicolau Maria Rubió i Tudurí y su aportación a construir la Barcelona contemporánea, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Organizada por Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, l'Institut Municipal de Parcs i Jardins y el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, la propuesta recupera el pensamiento de un arquitecto, urbanista, paisajista, escritor, acuarelista y diseñador, que situó el paisaje en el centro del plan urbanístico de la ciudad.

La exposición está compuesta de 6 'lecciones de paisaje', cada una presidida por citas del propio arquitecto, con el propósito de que los visitantes entiendan su mirada crítica e innovadora del urbanismo.

LAS 6 LECCIONES

La primera recoge la importancia de sus viajes internacionales, entre ellos el camino al exilio en París a causa de la Guerra Civil; la segunda expone cómo anticipó conceptos como la infraestructura verde urbana y la conectividad ecológica; la tercera habla del "jardín mediterráneo", que predice los principios del paisajismo sostenible.

Las últimas 3 lecciones hacen referencia a entender su concepción del jardín como una disciplina artística viva; al debate permanente entre tradición y modernidad arquitectónica; y a la capacidad de trabajar simultáneamente desde la gran escala territorial hasta los detalles de los jardines y espacios públicos.

Hasta el 27 de septiembre, la exposición invita al público a ver como ideas reflexionadas hace un siglo siguen vigentes.

El Ayuntamiento también ha publicado 'El legado de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, 100 años después' para difundir su herencia e imaginar el futuro de las zonas verdes urbanas.