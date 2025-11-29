Barcelona abre su pabellón en la FIL de Guadalajara (México) inspirado en las plazas porticadas

Pabellón de Barcelona en la FIL, que se inspira en las plazas porticadas - EUROPA PRESS

Díaz, Collboni y Hernández presiden la inauguración del pabellón

GUADALAJARA (MÉXICO), 29 (EUROPA PRESS)

Barcelona ha abierto este sábado su pabellón en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en la que es invitada de honor de este año, que se convierte en la puerta de entrada al salón, está inspirado en las plazas porticadas y con el que Barcelona quiere "sorprender al mundo".

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, así como el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López; la directora general de la FIL, Marisol Schulz; la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter, y la comisaria del programa de Barcelona, Anna Guitart.

En su discurso, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que la presencia de la capital catalana en la FIL es la "merecida consagración" de la Barcelona literaria, y ha destacado la acogida de México a España, sobre todo en momentos oscuros de la historia.

Díaz ha dicho que el vínculo literario de Barcelona con la literatura es "inabarcable", y ha dicho que en la los libros se ven múltiples representaciones de la ciudad, preguntándose cómo sería la ciudad sin los antihéroes de Juan Marsé, las narraciones de Quim Monzó, las crónicas de Manuel Vázquez Montalbán o la perspectiva feminista de Montserrat Roig.

La vicepresidenta ha remarcado el hecho de que Barcelona sea ciudad literaria por la Unesco, y ha dicho que su presencia en la FIL refleja qué es en la actualidad y su "futuro brillante".

"APROVECHAR LA OPORTUNIDAD"

El alcalde Jaume Collboni ha destacado el sueño de que Barcelona sea la invitada de honor de la FIL, ha explicado que el pabellón es un guiño a la arquitectura de la capital catalana para que el visitante se traslade a ella y ha subrayado que la ciudad quiere "aprovechar la oportunidad y sorprender al mundo".

Collboni ha reivindicado que Barcelona tiene en los libros "un escudo contra la intolerancia" y un lugar seguro, y ha subrayado que a su juicio las sociedad que avanzan son aquellas que leen.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha asegurado que la presencia de Barcelona como invitada en la FIL es una muestra del buen momento de la literatura catalana y del sector editorial, y ha considerado que es una "oportunidad única" para proyectar a los autores en Latinoamérica.

1.183 METROS CUADRADOS

Con una superficie de 1.183 metros cuadrados y diseñado por el despacho de arquitectura Fàbric y Santiago de León, el pabellón se concibe como una gran plaza, reivindicación del espacio público barcelonés y evocación de lugares emblemáticos como la plaza Reial de Barcelona.

La estructura gira alrededor de fachadas porticadas e incluye elementos simbólicos como bancos, árboles, farolas y paradas temporales que quieren recrear una atmósfera urbana.

El pabellón cuenta con dos espacios principales: un auditorio con capacidad para 120 personas, donde se desarrolla una parte relevante de la programación literaria y profesional de Barcelona, y una librería que dispone de 10.000 libros vinculados a la ciudad, ya sea por temática, autoría o edición.