Barcelona abrirá en septiembre ayudas de 600 euros para pasar al ciclomotor eléctrico

Valls en rueda de prensa este jueves. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha avanzado que el consistorio abrirá el próximo 15 de septiembre la convocatoria de ayudas de 600 euros para particulares y empresas para sustituir los ciclomotores de combustión por eléctricos, tras aprobarlo en Comisión de Gobierno el 24 de julio.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este jueves en la que ha concretado que se trata de un plan a 4 años hasta 2030 con un presupuesto de 15 millones de euros, pero que lo que han aprobado ahora es la primera parte con una partida de 5,2 millones hasta el 30 de septiembre de 2028.

Ha afirmado que prevén alcanzar los 24.000 nuevos ciclomotores eléctricos y 64 estaciones de intercambio de baterías, en una medida que ha enmarcado en el Pla Clima para descarbonizar la ciudad, así como electrificar la movilidad.

"Actualmente en Barcelona tenemos 32.000 ciclomotores, de los cuales 24.000 son de combustión y 8.000 eléctricos. El objetivo del programa es revertir esta situación", ha sostenido.

Ha detallado que podrán optar a estas ayudas todas aquellas personas y empresas censadas en Barcelona que desde el 1 de marzo hayan comprado un ciclomotor eléctrico y los que hayan desvalijado uno de combustión.