Barcelona acoge el I Encuentro por los Derechos Digitales con 40 expertos en ética y ciberseguridad

Cartel del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales - MWCAPITAL

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales reunirá en la Llotja de Mar de Barcelona el 13 y 14 de mayo, a 40 referentes internacionales en tecnología, ética, ciberseguridad, gobernanza digital, privacidad y protección de la juventud en entornos online, entre ellos el presidente del 'think tank' Volta y autor del best-seller 'El mago del Kremlin', Giuliano da Empoli.

Asimismo, 44 entidades participan en la organización de una veintena de talleres participativos para la sensibilización de la ciudadanía en cuestiones como la privacidad, la ciberseguridad y la protección de la juventud en entornos digitales, informan este miércoles en un comunicado el Gobierno y Mobile World Capital Barcelona, que impulsan las sesiones.

Entre los asistentes figuran la experta en datos y responsable de la publicación de los 'Papeles de Facebook', Frances Haugen; la experta en políticas digitales, ex CIA y exdirectiva de Facebook, Yael Eisenstat; la filósofa especializada en ética digital y privacidad en la Universidad de Oxford, Carissa Véliz; el investigador y especialista en legado digital, Carl Öhman, o la profesora de derecho y organizaciones internacionales en la universidad de Columbia, Anu Bradford.

Además del escenario principal, el evento contará con un Speakers Corner donde se compartirán reflexiones en un formato más cercano y directo con el público: "El espacio pretende visibilizar voces emergentes e iniciativas transformadoras propiciando conversaciones abiertas y espacios de reflexión compartidos", informan los organizadores.

Entre los contenidos previstos destacan actividades centradas en los neuroderechos, con la participación de juristas especialistas; debates con representantes de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA); presentaciones de proyectos en Latinoamérica de lucha contra la desinformación a cargo de la Fundación Gabo; mesas de debate sobre la brecha digital en colectivos vulnerables.

También se abordarán cuestiones clave como la inclusión digital desde una perspectiva de derechos, así como la protección de la privacidad y de los derechos fundamentales en el entorno digital.

JURISTAS

Entre los más de 60 speakers que participarán en este espacio están el jurista y ex ministro de Justicia y de Administración Territorial, Tomás de la Quadra-Salcedo, o el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y ex ministro de Universidades, Joan Subirats.

La ciudadanía también será protagonista del I Encuentro por los Derechos Digitales, que involucrará a 44 entidades sociales, fundaciones, asociaciones y universidades en la organización de talleres y debates gratuitos para la ciudadanía.

La finalidad de esta programación ciudadana es "acercar el debate sobre los derechos digitales a un público diverso mediante dinámicas y charlas participativas".

Entre las entidades organizadoras están Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, UNICEF, Save the Children, Fundación ONCE, la Taula del Tercer Sector, Universitat de València, Universitat Rovira i Virgili, o la European Association for Digital Transformation, entre otras.