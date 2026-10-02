Barcelona activa la alerta por inundaciones ante lluvias previstas este fin de semana

Un coche de la Guardia Urbana circula por una calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la alerta del Plan Municipal de Emergencia por insuficiencia drenante ante la previsión de lluvias este fin de semana en la ciudad.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha recomendado revisar los tejados de los edificios, desconectar aparatos eléctricos y retirar muebles de los exteriores, entrar a casa animales de compañía, guardar productos tóxicos y tener a mano móvil, cargador, medicamentos, ropa de abrigo y documentación personal.

También ha pedido tener cuidado al volante, moderando la velocidad, frenando con suavidad, manteniendo la distancia de seguridad, no atravesando zonas inundables y, si es necesario, parando el vehículo.