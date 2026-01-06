Barcelona activa la alerta de la Operació Fred para personas sin hogar ante las bajas temperaturas

Imagen de archivo - Varias personas pasan delante de una persona sin hogar, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona activa este martes por la tarde la Operació Fred en fase de alerta para personas sin hogar ante la previsión de que las temperaturas puedan acercarse durante esta noche a los 0 grados, informa en un comunicado.

La decisión se ha tomado por parte de los equipos responsables de los servicios de urgencias y emergencias sociales por la bajada de temperatura, "una situación de riesgo especialmente para personas en situación de sinhogarismo que pernoctan en la vía pública".

La activación de la fase de alerta comporta la movilización de profesionales del Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP), de otros servicios sociales de intervención en el espacio público y de la Creu Roja para que gestionen un dispositivo específico en las calles de Barcelona.

Este dispositivo contactará proactivamente a las personas que pernoctan en la vía pública para invitarles, si quieren, a refugiarse en los equipamientos municipales específicos que se abrirán por la activación de la fase de alerta.

El Ayuntamiento habilita un total de 200 plazas para acoger a las personas que lo deseen --156 para hombres y 44 para mujeres--, y el dispositivo se "irá adaptando en función de las necesidades que se detecten y la demanda que haya que atender".