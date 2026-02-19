Barcelona activa la alerta por viento para este jueves y mantiene cerrados parques y jardines

Un parque cerrado por la previsión de viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación Municipal en fase de alerta por las ventadas y ha cerrado los parques y jardines de la ciudad.

Desde las 7 horas, los servicios de emergencia municipales han recibido 50 llamadas relacionadas con el viento, 17 de las cuales han necesitado intervención de los bomberos, indica en un comunicado.

Protecció Civil de la Generalitat activó este miércoles el protocolo Ventcat por la previsión de rachas de viento superiores a los 125 kilómetros por hora durante toda la jornada.