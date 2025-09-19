Barcelona activa un dispositivo especial de seguridad y limpieza para las fiestas de la Mercè

Archivo - Varios vehículos de la Guardia Urbana, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

También reforzará el transporte público y la prevención de violencias

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona desplegará un dispositivo especial para garantizar la "seguridad, limpieza y movilidad" durante las fiestas de la Mercè, que se celebran del 23 al 28 de septiembre con más de 500 actividades en toda la ciudad.

El consistorio lo ha explicado este viernes en un comunicado en el que destaca que el operativo "permitirá disfrutar de la fiesta con tranquilidad y civismo".

En total, 1.271 trabajadores reforzarán la limpieza con 1.365 papeleras adicionales y el Metro funcionará toda la noche el martes 23, viernes 26 y sábado 27 para facilitar los desplazamientos.

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra incrementarán la vigilancia en las zonas con mayor concentración de público y establecerán controles para detectar armas u objetos peligrosos.

El servicio de drones de la Guardia Urbana y de Protección Civil se reactivará para ofrecer imágenes aéreas que faciliten la toma de decisiones y mejoren la seguridad durante las celebraciones.

CONTROL DE AFOROS

Un dispositivo de Protección Civil limitará el aforo en la plaza Sant Jaume el miércoles 24 y el domingo 28 con controles de acceso y personal informador para evitar riesgos por aglomeraciones.

El sentido de las calles se señalizará con vallas y se guiará a los peatones para garantizar una evacuación rápida en caso necesario.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

La Guardia Urbana habilitará itinerarios seguros hacia el transporte público para prevenir agresiones y reforzará el patrullaje nocturno en zonas de ocio.

Cuatro puntos lila ofrecerán información y atención en casos de violencia sexual o LGTBIfobia en la avenida Maria Cristina, la playa del Bogatell, el correfoc de la calle Provença y la estación de Metro de Marina.

REFUERZO DE LIMPIEZA Y MOVILIDAD

El servicio de limpieza contará con 557 equipos y 1.271 operarios con tareas de repaso previo, recogida de residuos y limpieza posterior a cada actividad, especialmente en zonas de conciertos y playas.

El tráfico sufrirá desvíos y prohibiciones de estacionamiento mientras el transporte público reforzará líneas de metro y autobús, con incrementos del 35% en la oferta en los momentos de mayor afluencia.

El 'correfoc' del sábado 27 y la cabalgata del miércoles 24 provocarán cortes de tráfico y cambios en líneas de bus y metro, mientras que el fin de semana del 27 y 28 el Parque del Fòrum acogerá una exposición de 6 autobuses históricos de la colección de TMB.