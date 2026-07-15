Barcelona activa la Fase Alerta por avisos de calor muy intenso

Archivo - Ola de calor en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles los niveles 4 a 6 de la Fase de Alerta por calor muy intenso, regidos por el sistema de Situación Meteorológica de Peligro del Servicio Meteorológico de Catalunya, y con medidas específicas dirigidas a la población más vulnerable.

Se habla de Fase de Alerta u ola de calor cuando los niveles (del 1 al 6) superan el 4, como ya pasó los pasados 8 y 9 de julio, aunque por el momento no se prevé que la situación se alargue más allá de este miércoles, ha informado el consistorio en un comunicado.

La fase preventiva se despliega desde junio hasta el 30 de septiembre, e incluye medidas como acciones de información y sensibilización a la ciudadanía y difusión de los distintos refugios climáticos de la ciudad.

La operativa busca reducir el impacto negativo que puede provocar el calor en la salud de las población, especialmente en aquellas que corren mayores riesgos, como personas sin hogar, ancianos que viven solos, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, el Centro de Urgencias y Emergencias Solares de Barcelona (Cuesb) adaptará su línea telefónica de servicio permanente para ofrecer información y detectar situaciones que requieran intervención social urgente, y también habilita su sala de espera como refugio climático.