Barcelona acuerda con CC.OO. y UGT la promoción de 1.500 pisos en derecho de superficie hasta 2036

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 51% en Barcelona desde el inicio de la legislatura, en 2019, según un comunicado de Idealista hoy. Barcelona es la se - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, CC.OO. y UGT han acordado la promoción de 1.500 pisos públicos en los próximos 10 años, hasta 2036, los cuales se adjudicarán mediante cesión en derecho de superficie por un periodo máximo de 75 años, manteniendo la titularidad pública de los mismos.

Lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y los líderes de CC.OO. Catalunya, Belén López, y UGT Catalunya, Camil Ros, que han destacado el "paso adelante" que supone esta medida tanto en la producción de vivienda como en la ampliación del parque público.

El acuerdo también servirá para impulsar la colaboración de las entidades sociales y las cooperativas de vivienda, que serán siempre los promotores, y a los que se les adjudicarán los diferentes sociales que oferte el Ayuntamiento mediante una mesa conjunta entre el consistorio y los sindicatos, similar al mecanismo del vigente convenio ESAL.

Collboni ha destacado el "importante papel" que históricamente han jugado los sindicatos en la promoción de vivienda pública y que su gobierno se he propuesto recuperar, permitiendo desencallar mucho más suelo público y llegar al ritmo de producción que necesita la población.

"Queremos invitar a todos los sindicatos a que también formen parte de la solución del reto que tenemos en materia de vivienda. Y también consolidamos las alianzas que hay que hacer con el sector no lucrativo", ha sostenido el alcalde.

SINDICATOS

López ha celebrado poder contribuir a dar una "respuesta material al principal problema de la clase trabajadora de este país", fomentando al máximo una de las propuestas que CC.OO. lleva tiempo defendiendo, como es la ampliación del parque público de vivienda.

Asimismo, ha señalado que como sindicato, su objetivo no es ganar nada con la promoción de vivienda: "No somos una promotora", ha aclarado, detallando que destinarán fondos para informar y animar a las entidades y cooperativas a participar, sin priorizar a nadie por su afiliación sindical o política.

En concreto, Collboni ha señalado que todas las convocatorias se publicarán en la lista oficial del Ayuntamiento y que las entidades y cooperativas interesadas en participar deberán cumplir "los mismos requisitos que tiene todo el mundo".

Por su parte, Ros ha destacado la capacidad del acuerdo para "dar estabilidad a la política de vivienda del Ayuntamiento", además de construir derechos para la gente trabajadora de la ciudad garantizando su acceso a viviendas dignas.

En este sentido, ha señalado a la población joven y a la gente mayor como principales beneficiarios de políticas de este tipo y ha recordado que las "grandes políticas no son un milagro", sino que son el fruto de décadas de trabajo.

TRES PROMOCIONES

La medida dará sus primeros frutos este mismo año, en el que sindicatos y Ayuntamiento esperan tramitar hasta 3 solares para empezar con la construcción de unos 180 pisos en el paseo de la Havana y la calle Palamós, en el distrito de Sant Andreu, y en pasaje Marquès de Castellbelle, en el de Horta-Guinardó.

Collboni ha destacado la ventaja que supone la cesión en derecho de superficie, que ha definido como un híbrido entre alquiler y venta, para "fijar y arraigar" población a las diferentes zonas que el consistorio trata de dar un impulso, como la Sagrera o la Marina del Prat Vermell.

Respecto a la adjudicación final de los pisos, se irán sorteando entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona que, una vez formalizara la escritura, podrán sufragar la hipoteca durante los primeros 30 años en mensualidades equivalentes a un alquiler social.