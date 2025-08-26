Barcelona y Ammán (Jordania) firman una declaración para reforzar la cooperación urbana

Los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y de Amman, Yousef Al Shawarbeh. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y de Ammán (Jordania), Yousef Al Shawarbeh, han firmado este martes una declaración de intenciones para reforzar la cooperación urbana entre ambas ciudades, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha explicado que el acuerdo busca intensificar los intercambios en ámbitos como la gestión sostenible del agua, los espacios verdes, la resiliencia y el desarrollo de ciudades inteligentes y que promueve "la amistad, el respeto mutuo y la cooperación en beneficio de la ciudadanía".

El documento, que no tiene carácter jurídicamente vinculante, establece un marco político estable de colaboración y refuerza la voluntad de ambos gobiernos municipales de trabajar conjuntamente por la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía.