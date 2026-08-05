Barcelona amplía las actividades para jóvenes en el Gòtic y el Casc Antic en agosto

Cartel de las actividades para adolescentes que se desarrollarán en los barrios del Gòtic y del Casc Antic en agosto. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Ciutat Vella de Barcelona amplía este mes de agosto su oferta de actividades para adolescentes de entre 12 y 16 años a los barrios del Gòtic y Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera, que contarán con este servicio por primera vez, ha informado el ayuntamiento en un comunicado este miércoles.

La programación de las actividades se extiende hasta el 21 de agosto con más de 80 talleres y excursiones gratuitas (2 tardes a la semana de talleres y una de excursión), sumándose así al proyecto 'Raval Educativo', con la intención de descubrir el entorno y la vinculación con los espacios culturales, deportivos y comunitarios de los barrios.

El teniente de alcaldía y concejal del Distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, asegura que "como administración queremos que los adolescentes conozcan que hay equipamientos pensados para ellos y alternativas de ocio que tienen a su alcance, aquí, en Ciutat Vella, sin salir de su barrio".

Esta oferta es una iniciativa del Pla de Barris de la ciudad, y se enmarca en un proyecto de ocio educativo que se desarrollará durante 2027 y 2028, con actividades previstas también para los fines de semana.

El proyecto se ha diseñado con profesionales que trabajan directamente con jóvenes de estos barrios, además de que pretenden promover la participación juvenil en el diseño de las actividades y fomentar su implicación más allá del verano.