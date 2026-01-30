Barcelona aprueba definitivamente la rehabilitación integral del mercado de Horta por 15 millones

Render del futuro mercado de Horta, tras la rehabilitación - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado definitivamente, con el apoyo de todos los grupos, el plan especial integral que rige las obras para rehabilitar el mercado de Horta, en las que se invertirán 15 millones de euros y se prolongarán durante 2 años.

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha sostenido que esta reforma "consolida el compromiso con los mercados municipales como equipamientos públicos esenciales" para la ciudadanía.

Además de la rehabilitación del edificio, que tendrá espacio para 34 paradas y una zona de autoservicio, el proyecto contempla ampliar las instalaciones comerciales y logísticas, así como mejorar la accesibilidad y la conectividad del mercado con el resto del barrio