Barcelona aprueba inicialmente los Presupuestos de Collboni para 2026 con apoyos de BComú y ERC

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Economía y Hacienda ha aprobado inicialmente los Presupuestos para 2026 presentados por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han contado con los apoyos del ejecutivo municipal (PSC), BComú y ERC.

Republicanos y Comunes habían anunciado antes de la sesión extraordinaria de este jueves su apoyo a las cuentas después de llegar a sendos acuerdos con el gobierno municipal en materia de vivienda, rehabilitación, uso del catalán y cumplimiento de compromisos anteriores.

La propuesta de Presupuestos, presentada la semana pasada por el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, incluye un incremento de la inversión municipal en vivienda, la mayor en la historia de la ciudad, así como en seguridad y servicios públicos.

