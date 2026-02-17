Barcelona aprueba el nuevo contrato de mantenimiento y reparación de semáforos y cámaras de tráfico

Archivo - Un semáforo apagado en la avenida República Argentina de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona aprobará este martes por la tarde en la Comisión de Urbanismo el nuevo contrato de mantenimiento y reparación de las instalaciones y sistemas de regulación de tráfico en la ciudad, como semáforos y cámaras, por 34 millones de euros y que estará vigente hasta 2028, con la posibilidad de prorrogarlo 2 años más.

Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en las que ha destacado que también incorpora elementos como paneles informativos, pilonas de control de acceso en calles, sensores que miden la intensidad del tráfico y un "nuevo elemento" que son 81 pilonas antiterroristas.

"Gracias al nuevo contrato, profundizamos en la prevención de mantenimiento para anticiparnos a dispositivos que se estropeen. Además, allí donde faltaba, sustituimos cobre por fibra e incorporamos más Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) que dan autonomía en caso de apagón", ha explicado.

Así, la licitación se enmarca en el Pla Endreça y se arreglarán 39.772 semáforos distribuidos por 1.805 cruces de toda la ciudad y durante 2026 se han programado actuaciones de mejora en 453 cruces con semáforos.

Por último, Bonet ha remarcado que el 100% de los semáforos funcionan con luces LED, un hecho que les ayuda en ahorro energético: "Tenemos que pensar que en 2001 todos funcionaban con bombillas de toda la vida y que con la tecnología LED ahorramos el 85% de la energía que antes se consumía".