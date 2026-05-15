Barcelona aprueba el proyecto del Parc Central de Vallcarca y prevé comenzarlo a finales de año

Archivo - Barrio de Vallcarca - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente en Comisión de Gobierno este viernes el proyecto del Parc Central de Vallcarca que supondrá un nuevo "pulmón verde" en el barrio y que prevé que las obras comiencen a finales de este año y duren 18 meses aproximadamente.

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha asegurado que la aprobación del proyecto es una buena noticia porque "demuestra como en Vallcarca no se para la transformación para sacar al barrio de la provisionalidad en la que estaba anclada desde hacía años", informa el consistorio en un comunicado.

Ha destacado que el parque ha sido fruto de un proceso participativo con los vecinos y que el barrio ganará 10.000 metros cuadrados de espacio verde, incorporando huertos urbanos, recorridos adaptados, zonas de estancia y de juego y nueva vegetación.

El presupuesto de la urbanización del parque y la futura reforma de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Cambrils, que se harán una vez terminadas las obras del parque, es de 8,9 millones de euros.

La reforma está enmarcada en la transformación de Vallcarca que también prevé levantar dos nuevas promociones de vivienda asequible con 20 y 27 pisos cada una, además de la adjudicación de otros 36 a los que se podrá entrar a vivir a finales de año.