Barcelona aprueba subir los préstamos de emancipación del Govern a 80.000 euros a petición de ERC

Alamany y Valls atienden a los medios este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes aumentar los préstamos de emancipación de la Generalitat de 50.000 a 80.000 euros para adaptar esta herramienta a la situación de la ciudad, a propuesta de ERC, y que se devuelvan una vez pagada la hipoteca.

Los republicanos presentaron la iniciativa este miércoles, cuando avanzaron que la habían acordado con el gobierno del alcalde del PSC, Jaume Collboni, y que en la sesión plenaria ha contado con el voto favorable de BComú (además de gobierno municipal y los republicanos), la abstención de Junts y Vox y el voto en contra del PP.

La líder de los republicanos, Elisenda Alamany, ha señalado que su propuesta quiere "derribar el muro de la primera entrada" para comprar una vivienda, ya que, en sus palabras, mucha gente puede permitirse la cuota de hipoteca, pero no puede ahorrar el 20% que piden los bancos y provoca que los barceloneses se vayan de la ciudad.

"Es intolerable que en Barcelona solo pueda acceder a una vivienda de propiedad aquellos que la heredan o que son extranjeros con un poder adquisitivo más alto. Es una política que trabaja para tener pisos para vivir y arraigar y no para especular", ha añadido.

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde del consistorio, Jordi Valls, ha sostenido que la voluntad es "buscar diferentes líneas para intentar poner instrumentos sobre la mesa para solucionar uno de los principales retos -en referencia a la vivienda--".

También ha apuntado que en el ámbito de Barcelona deberían intentar incrementar la edad que comprende los préstamos de emancipación, que ahora prevé a jóvenes entre 18 y 35 años.