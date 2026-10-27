Barcelona aprueba una subvención de 400.000 euros para garantizar la educación de niños en Gaza

Barcelona aprueba una subvención de 400.000 euros para la educación de niños de la Franja de Gaza - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el convenio de colaboración entre el consistorio y UNRWA España para conceder una subvención de 400.000 euros para el proyecto 'Education in Emergencies' en la Franja de Gaza para garantizar la educación de los niños en este territorio.

En un comunicado este martes, el Ayuntamiento ha enmarcado la iniciativa en el Distrito 11 Ciudades de Palestina, en una actuación que complementa las que están destinadas a garantizar el "acceso a atención médica urgente y gratuita" para personas refugiadas y desplazadas internas.

Ha añadido que la Comisión de Gobierno también ha dado luz verde a la colaboración con Belén para contribuir en la recuperación económica y social de la ciudad palestina con una aportación de 150.000 euros.