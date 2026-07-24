Barcelona aprueba por unanimidad ayudar a vecinos y comercios ante obras largas y grandes eventos

Concejales de Junts en el pleno de Barcelona de este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes ha aprobado por unanimidad una propuesta de Junts para implantar compensaciones y bonificaciones a los vecinos y comercios afectados por obras de larga duración y por grandes eventos en el espacio público.

La propuesta de Junts pide que se aplique de forma "inmediata", especialmente a los afectados por el socavón de las obras de la L9 del Metro en el barrio del Putxet.

El presidente del grupo, Jordi Martí, ha reivindicado el papel del comercio de proximidad como elemento de cohesión social de las calles y ha afirmado que las ayudas "no son caridad, es justicia económica y buena gestión pública".