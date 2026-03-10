Barcelona asegura que la anulación de tasas a buses turísticos no tiene consecuencia práctica

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Barcelona asegura que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya anulado la ordenanza fiscal municipal que regula la tasa por tramitación del permiso diario de uso de la Zona Bus y de la Plataforma logística del Park Güell, así como la tasa por la tramitación de la reserva previa de los entornos singulares, "no tiene ninguna consecuencia práctica".

Así lo aseguran fuentes del consistorio a Europa Press, que explican que la sentencia afecta a las ordenanzas fiscales del 2025, mientras que las de 2026 recogen la documentación justificativa necesaria y han sido avaladas por el Consell Tributari.

Fue la falta de esta documentación lo que motivó una propuesta de mejores de este órgano en las ordenanzas fiscales de 2025, "unas mejoras que han sido debidamente recogidas en las de 2026", añaden las mismas fuentes, por lo que afirman que la decisión del tribunal no tiene incidencia práctica en la Zona Bus 4.0, que ha entrado en funcionamiento, junto con las tasas, en 2026.