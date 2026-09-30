Barcelona atendió a 903 mujeres y 342 niños afectados por violencia machista en 2025

Nuevo SARA del Ayuntamiento de Barcelona en el Eixample - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) del Ayuntamiento de Barcelona atendió durante 2025 a 1.280 personas afectadas por violencia machista, 903 de ellas mujeres, 342 niños y niñas y 35 personas con vínculos afectivos con las víctimas.

Lo ha explicado este miércoles la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismos, Raquel Gil, durante la presentación del nuevo centro SARA en el Eixample, en el número 200 de la calle Muntaner, de unos 1.000 metros cuadrados, indica el consistorio en un comunicado.

El nuevo espacio, que ha contado con una inversión de cerca de 2 millones de euros, ha sido diseñado para crear un entorno que favorezca la seguridad, el bienestar emocional y la recuperación de las personas atendidas.

Para ello, cuenta con salas más cálidas y adecuadas para la acogida de mujeres y niños, diferenciando espacios entre grupos de edad y facilitando la intervención especializada adaptada a las necesidades de cada víctima y garantizando su acompañamiento.

NUEVO MODELO

"La recuperación de las mujeres, los niños y los adolescentes es el centro de nuestra actuación", ha sostenido Gil, que ha situado el SARA como ejemplo del nuevo modelo de atención del consistorio, acompañando a las víctimas desde el primer momento.

El nuevo SARA del Eixample, que se suma al ubicado en la calle Marie Curie y que se mantiene como el centro de emergencia, dará servicio a los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Sant Martí.

Entre 2021 y 2025 se han pasado de 183 a 284 plazas, y con la creación del nuevo centro se ha aumentado la plantilla del SARA en 16 personas, llegando a un total de 43 profesionales organizados en equipos de atención multidisciplinares.