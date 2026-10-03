Barcelona cancela por lluvia actos en equipamientos municipales o al aire libre y cierra parques

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha cancelado todas las actividades en equipamientos municipales y al aire libre y ha cerrado parques por la lluvia de este sábado, por la cual sigue activada la fase de emergencia del Plan Municipal de Emergencia por riesgo de insuficiencia drenante.

Así, quedan suspendidas todas las actividades en espacio público de los distritos, fiestas mayores y otras actividades culturales y deportivas, informa en un comunicado.

También se cierran el Parc del Tibidabo, el Zoo, el Park Güell y los museos municipales hasta el domingo a las 14, y todas las actividades previstas; se restringe el paso a los espigones y, las playas estarán cerradas.

Desde las 19 se van cerrando parques públicos, interiores de manzana, bibliotecas, mercados municipales, equipamientos deportivas y otros equipamientos públicos de proximidad.

El transporte público de TMB se suspenderá de 0 a 5 de la mañana, y a la 20 ha cerrado el Bicing y ha dejado de estar activas las escaleras mecánicas de la montaña de Montjuïc.

ACOGIDA A LOS SIN TECHO

El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) de Dos de Maig acoge de urgencia desde este sábado por la tarde a las personas sin techo, y sigue abierto el dispositivo para atender urgencias y emergencias del Centro de Acogida de Emergencias (CAE) y el Centro de Estancias Breves (CEB).

Los servicios de limpieza de la ciudad deben volver a sus bases.