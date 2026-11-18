Valls en declaraciones a los medios este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles definitivamente ceder en derecho de superficie 5 solares municipales a la sociedad mixta Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) para construir 410 pisos protegidos de alquiler asequible.

La cesión de los terrenos, dos situados en el distrito de Sants-Montjuïc y tres en el de Sant Martí, se ha acordado de forma gratuita por un periodo de 75 años sin que el suelo pierda en ningún momento la titularidad municipal, y una vez terminadas las viviendas, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona las adjudicará entre los inscritos en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.

Según los plazos previstos por el operador, las obras de la promoción de la calle dels Ferrocarrils Catalans comenzarán antes de acabar el año, mientras que las de las calles de Zamora, Marroc y Miquel Porter i Moix arrancarán el primer trimestre de 2027, y la de la calle de Tànger iniciará su construcción el primer trimestre de 2028.

Esta operación ha supuesto la segunda fase de cesiones al operador metropolitano tras los 4 solares entregados en 2022 que se encuentran actualmente en ejecución, mientras que ya se han empezado a estudiar 3 nuevos terrenos para una tercera etapa en la que se prevé levantar un total de 528 viviendas.

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Vivienda, Jordi Valls, ha subrayado que la colaboración con el sector privado y financiero es necesaria para construir vivienda, a la vez que la prioridad es crear suelo, además de comprar viviendas.