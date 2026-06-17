Barcelona celebrará 50 años del fin de la Dictadura con un "bombardeo" de poemas sobre la Catedral

Fachada de la Catedral - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebrará este sábado 50 años del fin de la Dictadura, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, con un "bombardeo" de poemas en la zona de la Catedral, "uno de los barrios de la capital catalana más castigados por la aviación fascista" en la Guerra Civil.

La iniciativa 'Bombardeo de Poemas', del colectivo chileno Casagrande y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, ya ha pasado por 9 ciudades del mundo, informa el Gobierno en un comunicado.

A las 20.30 un helicóptero sobrevolará los alrededores de la Catedral y lanzará 100.000 poemas relacionados con la libertad como idea principal como acción simbólica y pacifista, transformando un acto violento en un espacio de cultura.

Los textos que se lancen están escritos por 50 poetas catalanes y 50 poetas chilenos, estarán relacionados de algún modo con la libertad y estarán impresos tanto en castellano como en catalán.

Esta expresión artística forma parte de la Celebración de los 50 años de la España en Libertad, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuya comisionada, Carmina Gustrán, descarta como "ejercicio de nostalgia".

"Queremos devolver a las ciudades la memoria que les pertenece y celebrar la libertad conseguida en estos años, en contraposición con ese pasado incómodo de violencia y agresión fascista", ha sostenido.

BOMBAS POR POEMAS

El miembro del colectivo Casagrande Julio Carrasco explica que la acción reemplaza las bombas por poemas con el objetivo de "reactivar la relación emocional de las comunidades con su pasado", resignificando el espacio aéreo.

El 'Bombardeo de Poemas' se hará en la plaza Nova como centro de uno de los vecindarios más castigados por la Guerra Civil, que de 1937 a 1939 recibió 1.903 impactos y más de 1 millón de kilos de bombas, que causaron más de 2.700 muertos y 7.000 heridos.