Barcelona cierra 2025 con varios "récords" de pasaje en sus redes de autobús y Metro

Archivo - Varias personas trabajan en el Centro de control de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), a 13 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha cerrado 2025 con varios "récords" de pasaje en sus redes de autobús y Metro, a expensas de obtener las cifras definitivas que, esperan, dejarán un año histórico con más de 700 millones de validaciones, textualmente.

En ambas redes, el pasado octubre se convirtió en el "mes con mayor número de validaciones" en la historia: en el caso del bus, se superaron las 21,2 millones de validaciones, y en el del Metro, las 45,8 millones, indica TMB en un comunicado este viernes.

La Diada de Sant Jordi también marcó un "récord" en su histórico de días laborables, registrando 2,61 millones de validaciones en el conjunto de TMB, y en el caso del bus, se obtuvieron las mejores cifras de la historia de la Mercè, con 356.142.

En el caso del Metro y el conjunto de TMB, la Mercè no fue un festivo de récord tras las cifras conseguidas durante el Sant Jordi de 2023, que cayó en domingo, sumando 1.510.879 validaciones en las redes de TMB, 1,2 millones en el Metro.

Asimismo, este 2025 se consiguió el "récord de pasajeros de TMB en sábado", batiendo tres veces la cifra del 14 de diciembre de 2024: el 5 de abril, el 4 de octubre y el 22 de noviembre, cuando se marcó el nuevo récord con 1,75 millones.

Otro de los máximos corresponde al primer semestre de 2025 con más pasaje de la historia, pues entre enero y junio se llegaron a las 356.353.552 validaciones, un 1,2% más que el año anterior, por lo que se prevén superar los 700 millones de viajes en todo el año.