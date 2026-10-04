Barcelona cierra los parques este domingo y revisará que las escuelas puedan abrir el lunes

Collboni declara ante los medios este viernes. Foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que se ha decidido cerrar este domingo los parques y jardines de la ciudad por precaución por el episodio de fuertes lluvias, y también revisarán las escuelas para garantizar que puedan abrirse este lunes.

En declaraciones este domingo, el alcalde ha señalado que han tomado esta decisión porque pueden haber desprendimientos y árboles caídos, por lo que los servicios municipales comprobarán su estado durante este domingo y prevén reabrirlos el lunes.

También están revisando los 300 centros educativos de la ciudad y a las 20 horas darán a conocer la información recopilada sobre su estado "para poder comunicar a las familias que se puede volver con normalidad a las escuelas", ha detallado Collboni, que ha añadido que será así en la inmensa mayoría de los casos.

También ha informado de que ha habido una incidencia en la zona de neonatos del Hospital Vall d'Hebron, por inundación, pero no ha comportado "ninguna situación crítica" y poco a poco se irá recuperando la normalidad.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

La lluvia también ha producido afectaciones en el suministro eléctrico, por lo que se han quedado sin luz 1.400 vecinos en 9 barrios, y el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con Endesa para pedir que lo solucione de manera "rápida e inmediata".

Collboni ha detallado que los 15 depósitos pluviales de la ciudad han alcanzado el 100% de su capacidad, y en algunos casos lo han superado, y ahora se están vaciando progresivamente los de la parte alta de la ciudad, y después se procederá a vaciar los de la parte baja.

La capital catalana ha registrado una precipitación media de 147 litros por metro cuadrado, con un máximo de 203 litros por metro cuadrado en el pluviómetro situado en el barrio de Sants, y los Bombers han recibido 903 llamadas y han hecho 145 salidas hasta las 7.30 horas.