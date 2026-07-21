Barcelona cierra 2 terrazas de La Rambla un año y 12 más de Ciutat Vella podrían seguir su camino

Batlle en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha dicho este martes que han inhabilitado un año 2 terrazas de La Rambla por reiterados incumplimientos de la normativa, y otras 12 del distrito podrían acabar igual si el procedimiento judicial abierto lo determina.

En rueda de prensa con el comisionado por el Pacto de Ciutat Vella, Ivan Pera, y el gerente del distrito, Fèlix Ortega, Batlle ha detallado que la doble inhabilitación es por una resolución judicial.

También ha explicado que en 2023 empezaron a aplicar la no renovación automática de la licencia de terraza a locales reincidentes, para facilitar la inspección, y que 12 están afectadas por eso.

Los locales con las terrazas cerradas no podrán volver a pedir la licencia hasta pasados los 12 meses de inhabilitación y deberán adaptarse a la normativa del recién aprobado Plan de Usos de Ciutat Vella.

CONTRA LA "SENSACIÓN DE IMPUNIDAD"

Batlle ha recalcado la necesidad de abordar estos incumplimientos que "atacan la convivencia con los vecinos y crean una sensación de impunidad", tras asegurar que la resolución de los 12 casos pendientes aún pueden alargarse.

La mayoría de reincidentes se concentran en las calles más turísticas que son La Rambla, el paseo Joan de Borbó, las calles Joaquín Costa, Sant Sebastià, Hospital, Sant Miquel, Carders, Nou de la Rambla y Escudellers, y la Via Laietana.

"Seremos muy pesados. Los puntos de impunidad están desapareciendo, están entendiendo que no hay barra libre. Y tardaremos más o menos, pero seremos muy pesados en este ámbito", ha subrayado.

MÁS INSPECCIONES

Ortega ha concretado que desde 2023 se han hecho 21.349 inspecciones de actividad y se han abierto 17.039 procedimientos, con una media del 78% de estos procesos restitutivos y sancionadores finalizados en orden cumplida.

El 60% de los expedientes tienen que ver con las terrazas y los alojamientos turísticos, y La Rambla acumula el 4,4% del total.

POR BARRIOS

Por barrios, el 33,02% de expedientes corresponden al Raval, el 17,74% al Gòtic, el 23,76% al Casc Antic, y el 25,49% a la Barceloneta.

Se ha referido a la multiinspección como una herramienta colaborativa interadministrativa que les permite incidir en las zonas críticas del territorio para conseguir resultados.

El objetivo final de la intensificación y optimización de las inspecciones es "completar el nuevo enfoque estratégico" del Plan de Inspección del distrito, así como el del plan integral en actividades, terrazas, ruido y alojamientos turísticos.