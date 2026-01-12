Barcelona Clúster Nàutic y Barcelona Capital Nàutica se alían por la competitividad de la náutica - BARCELONA CAPITAL NÀUTICA

Barcelona Clúster Nàutic y Fundació Barcelona Capital Nàutica han firmado un convenio de colaboración para reforzar la sostenibilidad, la innovación y la competitividad del sector náutico en Barcelona y en Catalunya, según han informado en un comunicado este lunes.

El acuerdo establece un marco estable de cooperación público-privada para desarrollar proyectos que contribuyan a la transición verde del sector, al desarrollo del talento y al posicionamiento internacional de Barcelona como referente en economía azul sostenible.

Asimismo, fija cuatro ejes que orientarán las acciones conjuntas durante los próximos años: descarbonización y transformación de la cadena de valor, formación y talento como palancas de competitividad, proyección internacional a través de la Década del Océano y el foralecimiento del clúster como referente mediterráneo.

Algunos de sus propósitos serán impulsar las acciones del Plan de Acción de Descarbonización del sector náutico y contribuir a la segunda fase de la Mesa de Formación y Talento del Sector Náutico, incorporando a todos los agentes implicados y promoviendo especialmente el talento joven y femenino.

Y en el marco del centro de colaboración de la Década de los Océanos en Barcelona, Barcelona Clúster Nàutic desempeñará un papel clave en la implicación del tejido empresarial en esta iniciativa.