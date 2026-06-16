Barcelona combatirá el calor en todos los barrios con más de 500 refugios climáticos este verano

Bonet y Villanueva en declaraciones a los medios este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, y la concejal de Salud, Marta Villanueva, han explicado este martes que la ciudad contará con más de 500 refugios climáticos para combatir el calor este verano en todos los barrios, un centenar más que el año pasado, y que incluyen parques, jardines y equipamientos municipales.

En declaraciones a los medios, Bonet ha afirmado que durante el mes de julio un 99% de la ciudadanía dispondrá de un refugio a menos de 10 minutos a pie y un 76,8% a menos de 5, mientras que un domingo de agosto la cifra baja al 92% a menos de 10 minutos, de los cuales un 72% serán refugios interiores, y a 49% a menos de 5.

Para hacerlo, ha recordado que el año pasado incorporaron 5 bibliotecas para que abrieran durante agosto para reforzar la red y que este año las mantienen con la novedad de que "no solo serán espacios de estancia, sino que ofrecerán actividades".

También ha remarcado que el año pasado ya implementaron la fórmula de los microrefugios climáticos, que incluyen comercios, farmacias o entidades y que este año llegan a los 60, permitiendo "ganar capilaridad en toda la ciudad" y con la intención de seguir ampliando la red a través de los ejes comerciales.

En esta línea, ha subrayado que han constatado la importancia de alcanzar el máximo de territorio posible con refugios climáticos a menos de 10 minutos andando que tener en datos absolutos un mayor número de refugios cerrados al alcance de menos población.

COLECTIVOS VULNERABLES

Por su parte, Villanueva ha alertado de la necesidad de centrarse en las personas que son más vulnerables al impacto del calor, como personas mayores o con patologías crónicas.

"El calor dificulta el descanso, incrementa la irritabilidad y tiene un impacto en colectivos vulnerables. Además, suben los traslados por ambulancia y las hospitalizaciones, es evidente la relación entre el aumento del calor y la salud", ha expuesto.

Por ello ha recalcado que han priorizado ampliar la red en aquellos barrios con menor cobertura y mayor vulnerabilidad frente al calor y que desplegarán informadores a pie de calle para dar a conocer la red de refugios y qué recursos tienen más cerca de su domicilio, especialmente a personas mayores.

Bonet ha agregado que comparando las cifras actuales con las del 2020, en las que había 70 refugios climáticos, el avance ha sido notorio y refuerza la estrategia contra el calor del consistorio, que también incluye la creación de nuevos espacios de sombra y juegos de agua.

Con todo, un refugio climático contará, por norma general, con sillas, disponibilidad para beber agua y abanicos para pasar el calor.