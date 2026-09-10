Barcelona comienza las obras del nuevo polideportivo municipal del barrio del Poble-sec

Imagen virtual del futuro polideportivo. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado la primera fase de las obras del Pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona para convertirlo en el nuevo polideportivo municipal del barrio del Poble-sec.

En un comunicado este jueves, el consistorio ha explicado que esta fase cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y prevé la implantación de dos pistas polideportivas que estarán listas en la primavera de 2027.

La segunda fase incluye la construcción de un vestíbulo de acceso, dos almacenes vinculados a las pistas, una enfermería compartida, un espacio de limpieza, 4 lavabos y una nueva escalera interior, en un nuevo equipamiento que acogerá los clubes que actualmente usan el Pavelló d'Itàlia, que será derribado.