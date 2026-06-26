Barcelona compra dos fincas en el barrio de Vallcarca para construir 35 viviendas públicas

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado en Comisión de Gobierno comprar el porcentaje que le faltaba de dos fincas del barrio de Vallcarca, ubicadas en las calles Cambrils, Calendau y Argentera para construir 35 viviendas públicas más.

En un comunicado este viernes, el consistorio ha explicado que los pisos serán de alquiler asequible y que invertirá 6 millones de euros en esta operación para comprar los inmuebles.

El objetivo es agrupar las dos propiedades y crear una única promoción, optimizando "al máximo la edificabilidad y sin duplicar espacios comunes".

LAIA BONET

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha asegurado que con la compra de las fincas "se desbloquea una pieza clave de la transformación de Vallcarca, garantizando que más vecinos del barrio se puedan quedar a vivir y aumentando el parque municipal de vivienda".

Ha enmarcado el movimiento del consistorio en la transformación global del barrio, en el que ha recordado que ya está en marcha la licitación de la construcción de dos nuevas promociones de vivienda social, así como la adjudicación de 36 viviendas de un edificio ya construido.