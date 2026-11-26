La finca donde están los 6 pisos - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este jueves pedir a la Agencia de Vivienda de Catalunya el derecho de adquisición preferente de 6 pisos y 2 párquings correspondientes a la reserva del 30% para vivienda protegida de un edificio nuevo de la calle Consell de Cent 472.

El coste de la operación será de 1,18 millones de euros, convirtiéndose así en propietario del 30% de las viviendas de la finca que, pese a ser protegidos y estar sujetos a regulación, son de propiedad privada, informa el Ayuntamiento en un comunicado este jueves.

El cuarto teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha afirmado que es un tipo de operación "muy interesante" porque la mayoría de operaciones que realizan con esta vía están en zonas tensionadas de vivienda, y en este caso pagarán 2.500 euros el metro cuadrado cuando en esta zona del Eixample el precio de mercado es de 4.100.

Ha recalcado que con esta operación amplían el parque de vivienda pública de la ciudad, y que el gobierno municipal ejercerá el derecho de tanteo y retracto en todas las viviendas que provengan del 30%.

La adjudicación de estas 6 viviendas se hará entre los inscritos al registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de la ciudad.