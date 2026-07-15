Barcelona se compromete a subir al máximo de 24 euros la tasa a cruceristas a petición de BComú

Un crucero junto al puente Puerta de Europa, a 15 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Economía, Jordi Valls, ha reiterado la voluntad del gobierno municipal para reducir el número de cruceristas en la ciudad y se ha comprometido a subir al máximo de 24 euros la tasa a este tipo de turismo durante el debate de las próximas ordenanzas fiscales.

Valls ha aceptado un ruego de BComú durante la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles en el que el portavoz de los Comuns, Marc Serra, pedía al Ejecutivo del alcalde Jaume Collboni que modifique la ordenanza fiscal que permite subir este recargo.

Serra ha lamentado que esta actividad se hace de forma masiva y tiene un impacto en la ciudad y que deben mandar el mensaje a los cruceros que "busquen otros destinos".

Por su parte, Valls ha reiterado la dirección que ha tomado el gobierno municipal en esta materia al firmar un nuevo convenio con el Puerto de Barcelona para reducir el número de cruceros.

"Ustedes parece que renuncien a la responsabilidad que tenían antes. Ustedes firmaron un convenio cuando gobernaban que nos ha llevado a esto", ha criticado el teniente en referencia al anterior gobierno municipal liderado por BComú.