Barcelona concede la Medalla de Oro a Lluís Permanyer, Pilar Malla, Jesús M.Sánchez y Ramon Agenjo

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona, a 5 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Entre los temas de actualidad que marcan la agenda municipal estos días destaca el - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado conceder la Medalla de Oro de la ciudad al escritor y periodista Lluís Permanyer y la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la primera Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla; al exdecano del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) Jesús M.Sánchez, y al consejero y secretario del Consejo de Administración de Damm, Ramon Agenjo.

La medalla a Permanyer, anunciada por el alcalde, Jaume Collboni, durante el homenaje que se le hizo en el consistorio en diciembre del año pasado tras su fallecimiento en octubre, ha sido aprobada con apoyo de todos los grupos.

La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, así como el resto de grupos municipales, han reconocido la trayectoria de Permanyer y lo han ensalzado como el "gran cronista de Barcelona".

Por otro lado, la medalla a Malla ha sido aprobada con el voto a favor de Junts, PSC, ERC y BComú, el voto en contra de PP y la abstención de Vox; la de Sánchez, por unanimidad, y la de Agenjo, con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

Collboni ha sostenido que las tres personalidades "representan el espíritu de Barcelona desde la justicia, la igualdad y la prosperidad" y ha celebrado la aprobación de sus tres Medallas de Oro al Mérito Cívico.