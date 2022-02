Barcelona concede Medallas al Mérito Cultural a los dibujantes Francisco Ibáñez y Miguel Gallardo

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto conceder las Medallas de Oro de Barcelona al Mérito Cultural a los dibujantes Francisco Ibáñez (Barcelona, 1936) y Miguel Gallardo (Lleida, 1955).

La propuesta ha superado este miércoles el primer trámite para hacerlo, con su aprobación por la Comisión de Presidencia, y tiene que ser ratificada por el pleno municipal en la sesión del próximo 25 de febrero.

Con este reconocimiento, la ciudad quiere distinguir dos creadores "referentes" en el mundo del cómic, además de agradecer su aportación al tejido cultural y a la imagen de Barcelona en el mundo.

El Gobierno municipal ha decidido honrar a Ibáñez por "su incansable e intensa trayectoria creativa, como referente del mundo del humor y del cómic en nuestro país".

En enero de 1958 se publicó la primera serie de 'Mortadelo y Filemón' en la revista Pulgarcito, sus personajes más icónicos, y entre 1957 y 1963 creó infinidad de personajes y adaptó algunas de sus mejores series para las diferentes revistas y tebeos de la editorial Bruguera, como 'La familia Trapisonda' (Pulgarcito, 1958) y '13, Rue del Percebe' (Tío Vivo, 1961), entre otras.

En cuanto a Gallardo, ha decidido concedérsela por "su contribución a la memoria gráfica de un momento crucial en la historia de nuestra ciudad, y de todo el país; por ir más allá, y saber transmitir la más sencilla realidad --a menudo reflejo de las crudezas de nuestra vida cotidiana-- a través de una gran sensibilidad plasmada en sus ilustraciones; y, sobre todo, por su generosidad y compromiso, siempre presentes en su obra".

Gallardo es un ilustrador con una "legión de seguidores" que se empezó a consolidar con la creación de Makoki, un quinqui creado junto con Felipe Borrayo y Juan Mediavill, y se ha distinguido por su visibilización del autismo --por la que obtuvo el Premi Serra d'Or--; a lo largo de su carrera sus ilustraciones han aparecido en publicaciones como La Vanguardia, Ara, Herald Tribune, The New York Times y The NewYorker.